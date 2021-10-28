Свищев - о чемпионате мира: Становятся тенденцией судейские скандалы с участием наших спортсменов

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о скандале с оценками россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

«Сейчас самое главное - внимательно, без истерик и эмоций подойти к этому вопросу и разобраться в причинах такого решения судейства. Нужно довериться специалистам, которые разбираются в этом вопросе и смогут сказать, это правильное решение или судьи пытаюсь оправдать себя за старые олимпийские ошибки, повторить олимпийский сценарий. Я считаю, что это именно происшествие, потому что в последнее время становится тенденцией устраивать судейские скандалы с участием наших спортсменов», - приводит слова Свищева Sport24.

Победительницей соревнований стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований российская сторона подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

После этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину в занижении оценок Дине Авериной.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.