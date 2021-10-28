Винер-Усманова считает, что скандал с судьями на ЧМ дополнительно разозлил сестер Авериных

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о реакции сестер Авериных на скандал с работой рефери на чемпионате мира в Японии.

«Они мечтают выступить ярко в финале этого вида и поставить красивую точку. Поверьте, очередной скандал с рефери их дополнительно разозлил. Могу сказать только одно: чем сильнее люди, тем тяжелее им даются испытания. Это и демонстрирует силу человека и спортсмена», — цитирует RT главу ВФХГ.

Напомним, что победительницей соревнований в упражнении с лентой стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина Аверина уступила ей 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований сборная России подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.