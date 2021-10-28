Винер-Усманова - о скандале на ЧМ: Судьи дискредитируют результаты

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова отреагировала на скандал с оценками россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

«Дело в том, что четыре золотые медали России на чемпионате мира, по сути, дискредитируют результаты, которые спортсмены показали несколько месяцев назад на Олимпийских играх в Токио. Я вам даю только факты, а выводы делайте сами. По протесту нам ничего не объяснили. Отклонен - и все. Они посчитали правильным оставить свои баллы неизменными», - приводит слова Винер-Усмановой RT.

Победительницей соревнований стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований российская сторона подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.