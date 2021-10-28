Лукашенко поздравил Горносько, опередившую Дину Аверину в борьбе за золото чемпионата мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил гимнастку Алину Горносько с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в Японии. Спортсменка победила в упражнений с лентой, опередив россиянок Дину и Арину Авериных.



«Три медали, включая золото в упражнении с лентой, стали ярким событием на финише этого успешного для белорусской художественной гимнастики сезона. Пусть тебе и твоим тренерам всегда сопутствует успех и в спорте, и в жизни», - говорится в поздравлении.

Дина уступила Горносько 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований российская сторона подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.