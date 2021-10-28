Путин поздравил Дину Аверину с победой на ЧМ: Показали недосягаемое для соперниц мастерство

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Дину Аверину с победой на чемпионате мира в японском Китакюсю в упражнениях с булавами.

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех - большая, заслуженная награда за ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу», - говорится в сообщении руководителя страны на сайте Кремля.

Напомним, что сегодня, 28 октября, Дина Аверина завоевала золото в упражнении с булавами и серебро в соревнованиях с лентой. Таким образом, она стала 16-кратной чемпионкой мира. Помимо этого она является серебряным призером Олимпиады в Токио.

Мировое первенство в Японии продлится до 31 октября.