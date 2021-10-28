Кузьмина покинет пост главы техкомитета FIG в конце года

Российский специалист Наталья Кузьмина уйдет с поста главы технического комитета Международной федерации гимнастики в конце декабря текущего года.

«Нынешний срок полномочий всех избранных должностных лиц в FIG заканчивается в конце декабря 2021 года», - цитируют «РИА Новости» сообщение пресс-службы FIG.

Отметим, что работа Кузьминой неоднократно подвергалась критики со стороны главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Россия сняла кандидатуру специалиста с предстоящих выборов главы техкома.

Ранее технический комитет не выявил предвзятости и нарушений в работе судей на Олимпиаде-2020 в Токио, где Дина Аверина стала второй в многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам.

Сегодня россиянка стала второй на чемпионате мира в упражнениях с лентой. Дина уступила представительнице Белоруссии. На оценки Авериной был подан протест, но его отклонили.