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28 октября 20:23

Солдатова прокомментировала серебро Дины Авериной на чемпионате мира

Ее сестра-близнец Арина заняла третье место в упражнениях с лентой.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова отреагировала на скандал с оценками россиянки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

«Судейство? Не буду врать, я далека от этого, мне сложно знать все наверняка, что там происходит. Думаю, Ирине Александровне виднее, потому что она находится там. Но я смотрела квалификации и финалы, поэтому могу сказать, что наши девочки огромные молодцы, все очень хорошо выполнили. Честно, не ожидала, что будет второе место в ленте, потому что все привыкли к тому, что когда наши девочки делают все чисто, то это железно золотая медаль», - приводит слова Солдатовой РИА Новости.

Победительницей соревнований стала белоруска Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина уступила Горносько 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов. После окончания соревнований российская сторона подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.

Затем президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину в занижении оценок Дине Авериной.

Ранее Дина завоевала три золотые медали. В активе Арины еще два выигранных серебра на этом турнире.

источник: «РИА Новости»
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