Ирина Винер-Усманова: Несмотря на поражение в ленте, у нас блестящий командный результат на ЧМ

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова отметила позитивные моменты после судейского скандала во второй день чемпионата мира в Японии.

«Несмотря на поражение в ленте, у нас на чемпионате мира блестящий командный результат. Дина выиграла золотые медали в трёх видах: обруч, мяч и булава. Арина завоевала два серебра и бронзу. В итоге Россия набрала суммарно на 20 баллов больше, чем ближайшие преследовательницы. Дальше, конечно, еще будут добавляться групповые упражнения. Выходит, остановить нас можно только таким способом», - цитирует RT главу ВФХГ.

Напомним, что победительницей соревнований в упражнении с лентой стала представительница Белоруссии Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина Аверина уступила сопернице 0,05 балла. За свое выступление Арина получила 23 450 баллов.

После окончания соревнований российская сторона подала протест на выставленные оценки, но он был отклонен.