Сборная России завоевала золотую медаль в групповых упражнениях на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России заняла первое место по итогам группового многоборья на чемпионате мира 2021 года по художественной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония).

Отметим, что российские спортсменки набрали 88,350 балла в упражнениях с тремя и двумя парами булав, а также пятью мячами. Серебряную медаль завоевала Италия (86,000). Тройку лучших замкнула Белоруссия (85,400).

Добавим, что Россию в данных соревнованиях представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.