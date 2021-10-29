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29 октября 14:11
автор: Владислав Корегин

Сборная России завоевала золотую медаль в групповых упражнениях на ЧМ по художественной гимнастике

Российская команда опередила своего ближайшего преследователя, сборную Италии, на 2,350 балла.

Сборная России заняла первое место по итогам группового многоборья на чемпионате мира 2021 года по художественной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония).

Отметим, что российские спортсменки набрали 88,350 балла в упражнениях с тремя и двумя парами булав, а также пятью мячами. Серебряную медаль завоевала Италия (86,000). Тройку лучших замкнула Белоруссия (85,400).

Добавим, что Россию в данных соревнованиях представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

источник: «Советский спорт»
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