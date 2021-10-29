Дина Аверина сравнялась с Канаевой по числу золотых медалей на чемпионатах мира

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала свою 17-ю золотую медаль на чемпионатах мира.

Отметим, что 23-летняя спортсменка в составе сборной России заняла первое место в командном турнире на мировом первенстве 2021 года в Китакюсю (Япония). Тем самым, Дина повторила достижение своей соотечественницы Евгении Канаевой по числу золотых медалей чемпионатов мира.

Напомним, что на соревнованиях в Японии Аверина завоевала золото в обруче, мяче и булавах, а также серебро – в ленте. При этом у спортсменки есть возможность обойти Канаеву, если она займет первое место по итогам индивидуального многоборья.