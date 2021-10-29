Журова – о золоте России в групповом многоборье: Мы все сделали на максимум, поэтому такой результат

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила золотую медаль сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира-2021 по художественной гимнастике, который проходит в японском городе Китакюсю.

Отметим, что российские спортсменки набрали 88,350 балла в упражнениях с тремя и двумя парами булав, а также пятью мячами. Серебряную медаль завоевала Италия (86,000). Тройку лучших замкнула Белоруссия (85,400).

– Мы всегда ожидаем таких результатов. Особенно в художественной гимнастике. Было непростое судейство на Олимпиаде. Судейство – часть спорта. Надо быть всегда на стреме в необъективных видах спорта. Когда мы на голову сильнее, к нам трудно придраться. Мы выполнили все чисто, в таких моментах к нам вопросов нет. Мы все сделали на максимум, поэтому такой результат, – приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что России в групповом многоборье представили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.