Сборная России досрочно победила в медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике

Российская команда одержала досрочную победу в неофициальном медальном зачете на чемпионата мира 2021 года по художественной гимнастике, который проходит в японском городе Китакюсю.

Отметим, что на счету россиянок пять золотых медалей мирового первенства, три из которых завоевала Дина Аверина. Еще две победы подопечные Ирины Винер-Усмановой одержали в групповом многоборье, а также в командном турнире. Также у российской команды три серебряные медали и одна бронзовая.

Добавим, что на чемпионате мира в Японии остались неразыгранными лишь три комплекта наград. Таким образом, сборная Белоруссии, располагающаяся на второй строчке медального зачета, не сумеет опередить Россию, поскольку в их активе лишь одна золотая медаль.