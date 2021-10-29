Гимнастка Леванова объяснила, за счет чего россиянкам удалось выиграть многоборье на чемпионате мира

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова прокомментировала победу сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«В первом виде у нас была ошибка, поэтому оценка за упражнение с обручем и булавами была справедливая и адекватная. А второе упражнение с мячами — девочки выполнили безупречно — чисто, без ошибок и без помарок, поэтому мы взяли золото», сказала Леванова Газете.ru.

Напомним, что Россию в групповом многоборье представили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.