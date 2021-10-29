Батыршина заявила, что не следует сравнивать выступление гимнасток на Олимпиаде и чемпионате мира

Яна Батыршина, серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике рассказала, почему не следует сравнивать выступление сборной России во время Олимпиады в Токио и на чемпионате мира-2021 в японском Китакюсю.

«Мне кажется, про Олимпиаду уже вообще стоит забыть и не сравнивать эти соревнования. Во-первых, нет Болгарии — наших основных соперниц. Во-вторых, на Олимпиаде оба наши вида прошли чисто, без видимых ошибок, а здесь была явная ошибка. Поэтому даже не стоит сравнивать и допускать — а что, если бы. Сейчас совершенно все по-другому. Все забыли и двигаемся вперед», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

Напомним, что Россию в групповом многоборье представили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.