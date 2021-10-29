Близнюк поделилась эмоциями после завоевания золота в групповом многоборье

Анастасия Близнюк, чемпионка мира в групповом многоборье, призналась, что энергетика трибун помогает сборной удачно участвовать на чемпионке мира в японском Китакюсю.

«Честно говоря, я счастлива слышать трибуны - это всегда даёт сил и энергию! Мы трибуне даём энергию, они нам! Это очень помогает и ощущается настоящий дух соревнований!», - передает слова чемпионки мира ОКР.

Напомним, что Россию в групповом многоборье представили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.