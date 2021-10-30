Путин поздравил гимнасток с победой в групповом многоборье на чемпионате мира

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в групповых упражнениях в многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Уважаемые Анастасия Ильинична, Полина Сергеевна, Алиса Сергеевна, Мария Юрьевна, Ангелина Анатольевна! От души поздравляю вас с победой. В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира», - говорится в поздравительной телеграмме руководителя страны.

Отметим, что за российскую команду выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.