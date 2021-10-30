Дина Аверина побила рекорд Канаевой, став 18-кратной чемпионкой мира

Россиянка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Дина побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на мировых первенствах. Чемпионат мира проходит в японском Китакюсю.

Аверина выиграла в индивидуальном многоборье. По итогам четырех упражнений Дина получила 108,400 балла. Россиянка стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в данном виде программы. Второе место заняла белорусская гимнастка Алина Горносько (105,300), а Арина Аверина завоевала бронзу (103,200).

Напомним, что Евгения Канаева является двукратной олимпийской чемпионкой, 17-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. В 2013 году россиянка завершила карьеру.