«Дина Аверина - легендарная спортсменка». Батыршина - об уникальном достижении

Серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина прокомментировала победу Дины Авериной в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии.

«Сегодня великий день для всей художественной гимнастики. Дина Аверина - легендарная спортсменка. Я от всей души ее поздравляю. Она единственная гимнастка в истории, кому удалость стать 18-краткой чемпионкой мира. Но особое внимание хочу обратить на то, что только она, выходя на ковер, не сделала ни одной видимой ошибки, ни одной потери. Это феноменально. Дина - настоящий боец», - приводит слова Батыршиной Sport24.

Отметим, что Дина Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в данном виде программы. Второе место заняла белорусская гимнастка Алина Горносько (105,300), а Арина Аверина завоевала бронзу (103,200).

Напомним, что Евгения Канаева является двукратной олимпийской чемпионкой, 17-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. В 2013 году россиянка завершила карьеру.