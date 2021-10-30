Дина Аверина: Я очень счастлива, что мне удалось подтвердить звание абсолютной чемпионки мира

Россиянка Дина Аверина оценила свою победу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира 2021 года по художественной гимнастике, проходящем в японском городе Китакюсю.

Отметим, что 23-летняя спортсменка получила 108,400 балла по итогам четырех упражнений. Тем самым, Дина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд своей соотечественницы Евгении Канаевой, завоевавшей 17 золотых медалей на мировых первенствах.

– Я очень рада, что все закончилось, потому что сегодня было тяжело выходить и делать четыре вида. Слава Богу, мы справились и показали себя на высшем уровне. Ирина Александровна очень нами довольна. Это был мой четвертый ЧМ, и я очень счастлива, что мне удалось подтвердить звание абсолютной чемпионки мира. Не стоит зацикливаться на рекорде, надо продолжать работать, – цитирует Аверину Sport24.

Добавим, что второе место по итогам индивидуального многоборья заняла Алина Горносько из Белоруссии (105,300), а тройку лучших замкнула Арина Аверина (103,200).