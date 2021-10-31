Носов - о рекорде Дины Авериной: Стать 18-кратной чемпионкой мира - это великое достижение

Бронзовый призер Олимпийских игр-2004 по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал победу Дины Авериной в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии. Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и обошла по этому показателю Евгению Канаевву, у который 17 титулов.

«Поздравляю Дину Аверину, она большой молодец. Стать 18-кратной чемпионкой мира - это великое достижение. Но надо понимать, что в таких видах спорта, как художественная или спортивная гимнастика, за один турнир можно выиграть несколько золотых медалей. Для сравнения, в дзюдо - только две. Есть многие виды спорта, где больше одного раза за турнир чемпионом мира ты стать не можешь», - приводит слова Носова «Газета.ру».

Отметим, что Дина Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в данном виде программы. Второе место заняла белорусская гимнастка Алина Горносько (105,300), а Арина Аверина завоевала бронзу (103,200).

Напомним, что Евгения Канаева является двукратной олимпийской чемпионкой, 17-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. В 2013 году россиянка завершила карьеру.