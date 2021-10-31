Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате мира в Японии

Сборная России по художественной гимнастике победила в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира в японском Китакюсю.

В составе нашей команды выступали: Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Спортсменки заработали за свое выступление 46,000 балла.

На втором месте расположилась сборная Италии (45,600), а тройку лучших замкнули представительницы Японии (44,500).

Отметим, что сборная России завоевала свое седьмое золото на мировом первенстве в Японии.