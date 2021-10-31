Сборная России по художественной гимнастике стала второй на ЧМ в упражнениях с обручами и булавами

В Японии прошли командные соревнования на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Российские гимнастки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева завоевали серебро, получив от судей 40,950 балла. Победить россиянкам помешала потеря предмета при выступлении.

Первыми стали спортсменки из Италии (42,275 балла), а третьими - команда Японии (40,900).

Напомним, ранее сборная России выиграла групповые упражнения с мячом.