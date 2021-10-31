Сборная России победила в медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике

Российская команда одержала победу в неофициальном медальном зачете на чемпионата мира 2021 года по художественной гимнастике, который прошел в японском городе Китакюсю.

В общей сложности российские спортсменки завоевали семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Четыре из семи золотых медали сборной России принесла Дина Аверина. Еще две победы подопечные Ирины Винер-Усмановой одержали в групповом многоборье, помимо этого россиянки стали первыми в командном турнире.

Второе место в неофициальном зачете осталось у Италии (одно золото, три серебра, одна бронза), третье - у Белоруссии (1-2-4).