Батыршина назвала блестящим выступление российских гимнасток на ЧМ в отдельных групповых упражнениях

Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина осталась довольной выступлением российских гимнасток в последний день чемпионата мира в японском городе Китакюсю.

«Сегодня у нас золото и серебро, опять-таки могло, конечно, быть две золотые медали, если бы не была совершена потеря предмета. Досадная потеря, опять булава была в руке и вдруг выпущена, но такое бывает. Когда есть повод, когда была совершена видимая ошибка, получается, что золото уже невозможно. Но тем не менее это блестящий результат и блестящее выступление всей нашей сборной», - приводит слова Батыршиной RT, ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что по итогам мирового первенства по художественной гимнастике сборная России стала первой в неофициальном медальном зачете. В общей сложности российские спортсменки завоевали семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.