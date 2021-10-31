Василий Титов назвал сверуспешным результат сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов оценил выступление российских спортсменок на завершившемся в японском городе Китакюсю чемпионате мира.

«Хороший, результативный чемпионат, для нас он просто сверхуспешный. Считаю, что это один из лучших чемпионатов за последнее время, несмотря на всякие спорные моменты, которые всегда случаются», - приводит слова Титова RT, ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что по итогам мирового первенства по художественной гимнастике сборная России стала первой в неофициальном медальном зачете.

В общей сложности российские спортсменки завоевали семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.