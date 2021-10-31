Журова - о выступлении сборной России на ЧМ по художественной гимнастике: Все всё увидели

Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о выступлении сборной России по художественной гимнастике на завершившемся в японском городе Китакюсю чемпионате мира.

«Безусловно, я довольна итогами чемпионата мира. Я очень переживала за Дину, и мне очень хотелось, чтобы статус-кво был восстановлен, и она в очередной раз стала чемпионкой мира. Так и произошло. Я ее и ее сестру Арину, занявшую третье место в многоборье, поздравляю, — это здорово. Все всё увидели.

Конечно, кто не хочет это видеть, будет снова судачить. Но слава богу, что у нас в спорте нет сослагательного наклонения. И никто не знает, как было бы по-другому, если бы что-то сложилось иначе. Все смотрят на пьедестал и понимают, кто чемпионка мира. Таковой является Дина», - приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Напомним, что по итогам мирового первенства по художественной гимнастике сборная России стала первой в неофициальном медальном зачете.

В общей сложности российские спортсменки завоевали семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.