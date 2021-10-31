Винер-Усманова прокомментировала выступление россиянок в групповых упражнениях на чемпионате мира

Глава ВФХГ Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление россиянок в финале групповых упражнений с тремя обручами и четырьмя булавами на чемпионате мира в Японии.

Напомним, что во время исполнения программы Полина Орлова потеряла булаву. Россиянки стали вторыми, получила от судей 40,950 балла. Победителями соревнований признали гимнасток из Италии (42,275). Третье место заняла Япония (40,900).

«Орловой сказала, что она большой молодец. Это была ошибка Алисы Тищенко, которая бросила далековато. Полине пришлось тянуться только одной рукой, поэтому булавы разошлись. Полина Орлова — герой, она никогда не стояла в групповых упражнениях, она никогда не выступала ни в одних международных соревнованиях в именно групповых упражнениях», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам мирового первенства по художественной гимнастике сборная России стала первой в неофициальном медальном зачете.

В общей сложности российские спортсменки завоевали семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.