Винер-Усманова хочет смены президента в FIG

День России в Эмиратах! Ян — с титулом, еще семеро наших с яркими победами. И всё это перед сенсацией (видео)

«Плеймейкер» подводит итоги грандиозного турнира UFC 267 в Абу-Даби, в главных боях которого наш Петр Ян побил Кори Сандхейгена, а Гловер Тейшейра сенсационно одолел Яна Блахочива. В общей сложности победы одержали восемь бойцов из России, включая чеченского шведа Хамзата Чимаева.