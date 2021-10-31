Винер-Усманова хочет смены президента в FIG

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова будет на выборах президента Международной федерации гимнастики (FIG) продвигать своего кандидата, а не нынешнего руководителя организации японца Моринари Ватанабэ.
«Винер-Усманова хочет сделать президентом своего друга Фарида Гаибова. Он единственный, кто хочет встретиться на выборах с Моринари Ватанабэ», - приводит сообщение болгарской газеты «24 часа» RT.
Добавим, что выборы руководства FIG состоятся на конгрессе с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье.
Гаибов на данный момент возглавляет Европейский гимнастический союз.
источник: «RT на русском»