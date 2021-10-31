Президент FIG заявил, что вопрос судейства на Олимпиаде в Токио закрыт

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что вопрос судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио является закрытым.

«Сразу по окончании соревнований от российской команды поступило требование о перепроверке баллов. Мы это сделали и уже дали соответствующий ответ, больше мне ответить нечего», - приводит слова Ватанабэ «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова была недовольна судейством на Олимпийских играх, в результате которого российские спортсменки впервые за 25 лет остались без золотых медалей.

19 августа FIG объявила, что не нашла нарушений в работе арбитров.