Винер-Усманова опровергла информацию, что она будет добиваться смены президента FIG

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина (ВФХГ) Винер-Усманова опровергла ранее появляющиеся информацию, что она будет на выборах президента Международной федерации гимнастики (FIG) голосовать против нынешнего руководителя организации японца Моринари Ватанабэ.
«Конечно, я буду поддерживать Ватанабэ», - приводит слова Винер-Усмановой RT, ссылаясь на «РИА Новости».
Ранее болгарские СМИ сообщали, что глава ВФХГ хочет видеть на вышеупомянутом посту президента Европейского гимнастического союза Фарида Гаибова.
Добавим, что выборы руководства FIG состоятся на конгрессе с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье.
источник: «RT на русском»