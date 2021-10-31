Сестры Аверины поблагодарили тренеров и болельщиков за поддержку после чемпионата мира в Японии

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поблагодарили тренерский штаб и болельщиков за поддержку после чемпионата мира по художественной гимнастике в Япониии. Сборная России победила в общем медальном зачете мирового первенства-2021.

«Чемпионат мира в Китакюсю 2021 - завершен. Мы очень рады, что смогли снова оказаться в Японии и выступить на крайнем, но очень важном турнире этого олимпийского цикла. Это было крутое событие, в котором мы с огромным удовольствием приняли участие и выложились на все 100 процентов. Хотим выразить огромную благодарность Ирине Александровне за то, что поверила в нас и дала возможность выступить на четвертом для нас чемпионате мира. Большое спасибо Вере Николаевне, Юлии Владимировне, Ирине Борисовне, Виктории Евгеньевне, Веронике Борисовне, всем врачам, а также всем специалистам ВФРГ за поддержку и вложенный в нашу подготовку труд», - написали Аверины в своем инстаграм.

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Напомним, что на чемпионате мира в Японии Дина завоевала четыре золотых награды и стала 18-кратной чемпионкой мира, что является рекордным показателем. Предыдущее достижение по количеству высших наград на мировых первенствах принадлежало россиянке Евгении Канаевой (17). Также на счету Дины серебряная медаль. Арина на мировом первенстве-2021 имеет на своем счету одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.