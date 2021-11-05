Кузьмина не допущена на выборы председателя технического комитета FIG

Независимая комиссия по этике FIG оставила в силе снятие кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета FIG по художественной гимнастике.

- (Кузьмину) не допустили, сняли с выборов, - сообщила «РИА Новости» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Напомним, что Кузьмина, являющаяся действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике, оказалась в центре внимания после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио.

В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на то, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка уронила предмет. В сумме представительница Израиля заработала 107,800 балла, став олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, уступив израильской гимнастке 0,150 балла.

Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ технический комитет заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.