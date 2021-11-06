Ватанабэ переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики

Японский фукционер Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG). Данное решение было принято на заседании конгресса федерации, который проходит с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье.

62-летний Ватанабэ переизбран президентом FIG большинством голосов в первом раунде. Он получил 81 голос от делегатов делегат, его соперник азербайджанец Фарид Гаибов удостоился 47 голосов.

Напомним, Ватанабэ впервые был избран президентом Международной федерации гимнастики в 2016 году.