Титова не переизбрали на пост вице-президента Международной федерации гимнастики

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов не был переизбран на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG). Данное решение было принято на заседании конгресса федерации, который проходит с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье.

По решению делегатов организации, вице-президентами FIG стали катарец Али Аль-Хитми, советская гимнастка Нелли Ким, представляющая Белоруссию, а также турок Суат Челен.

Напомним, что 60-летний Титов был выбран вице-президентом FIG в 2012 году, в 2016 году был продлен его срок полномочий.

Ранее Японский фукционер Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG). Он получил 81 голос от делегатов делегат, его соперник азербайджанец Фарид Гаибов удостоился 47 голосов.