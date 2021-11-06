Титов избран в исполком Международной федерации гимнастики

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов избран в состав исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

Данное решение было принято на заседании конгресса федерации, который проходит с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье.

Ранее Титов не был переизбран на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG). По решению делегатов организации, вице-президентами FIG стали катарец Али Аль-Хитми, советская гимнастка Нелли Ким, представляющая Белоруссию, а также турок Суат Челен.