Абу Шабана сменила Кузьмину на посту главы техкома по художественной гимнастике

Египтянка Ноха Абу Шабана стала новым председателем технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике. Данное решение было принято на заседании конгресса федерации, который проходит с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье.

Функционер была единственным кандидатом на данный пост на выборах.

Отметим, что египтянка сменила на этом посту россиянку Наталью Кузьмину, которая занимала эту должность с 2013 года.

Напомним, что в сентябре Всероссийская федерация художественной гимнастики отозвала с выборов кандидатуру Кузьминой. В свою очередь, дисциплинарная комиссия FIG отклонила просьбу Натальи по восстановлению в правах на выборы.