Кабаева получила «спортивный Оскар» за продвижение культурных и этических ценностей

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева выиграла премию «Венок почета» на Sport Movies & TV 2021 за популяризацию спорта и за продвижение культурных и этических ценностей, сообщает пресс-служба организаторов фестиваля.

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Sport Movies & TV 2021 называют «Оскаром» для спортивного кино и телевидения. В этом году фестиваль, который является 39-м по счету, прошел в Милане.

Помимо Олимпиады в Афинах Кабаева девять раз выигрывала чемпионат мира и 16 раз становилась первой на европейском первенстве.