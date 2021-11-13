Дина Аверина высказалась о скандале на чемпионате мира в Токио

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина прокомментировала судейский скандал на чемпионате мира в Японии.

«Эту ситуацию я отпустила быстрее, чем на Олимпийских играх, потому что это отдельные виды, а не многоборье. Было проще отпустить, чем переживать так, как на Олимпиаде», - приводит слова Дины Sport24.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Японии Дина завоевала четыре золотых награды и стала 18-кратной чемпионкой мира, что является рекордным показателем. Предыдущее достижение по количеству высших наград на мировых первенствах принадлежало россиянке Евгении Канаевой (17). Также на счету Дины серебряная медаль. Арина на мировом первенстве-2021 имеет на своем счету одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.