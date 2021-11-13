Сестры Аверины рассказали, кого они считают своим талисманом

Сестры Аверины - Диана и Арина - рассказали о дальнейших планах после завершения сезона, а также рассказали, кого ни считают своим талисманом.

— Впервые в истории сошлись ЧМ и Олимпиада. Это тяжело?

«У нас за весь год был чемпионат Европы, потом Олимпиада, потом ЧМ. Было немного сложновато, что в Японию далеко лететь, акклиматизация, смена часового пояса. Думаю, было попроще на ЧМ, так как мы были уже в Японии на Олимпиаде в плане акклиматизации», - приводит слова Авериных «СЭ».

— Наш талисман — Ирина Александровна. Когда она рядом с нами, нам спокойнее выступать», - отметили сестры.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Японии Дина завоевала четыре золотых награды и стала 18-кратной чемпионкой мира, что является рекордным показателем. Предыдущее достижение по количеству высших наград на мировых первенствах принадлежало россиянке Евгении Канаевой (17). Также на счету Дины серебряная медаль. Арина на мировом первенстве-2021 имеет на своем счету одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.