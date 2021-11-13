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Тарасова - об Авериных: Буду ждать их на «Ледниковом периоде»

Ранее гимнастки выразили желание участвовать в проекте на Первом канале.
13 ноября 2021 14:20

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала желание многократных чемпионок России по художественной гимнастике сестер Дины и Арины Авериных участвовать в шоу на Первом канале «Ледниковый период».

«Мне нравится такая идея. Это же настоящие чемпионки, выдающиеся спортсменки. Их вся страна знает, и все будут наблюдать за ними. Конечно, с удовольствием буду ждать их в нашем шоу. У меня нет сомнений в том, что сестры Аверины справятся с поставленными задачами», - приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Японии Дина завоевала четыре золотых награды и стала 18-кратной чемпионкой мира, что является рекордным показателем. Предыдущее достижение по количеству высших наград на мировых первенствах принадлежало россиянке Евгении Канаевой (17). Также на счету Дины серебряная медаль. Арина на мировом первенстве-2021 имеет на своем счету одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

источник: Sport24.ru
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