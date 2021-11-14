Сестры Аверины показали видеоблог с победного чемпионата мира в Японии

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выложили видеоблог с удачного для них чемпионата мира в Японии.

«А вот и долгожданное видео с чемпионата мира-2021», - подписали публикацию гимнастки.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Японии Дина завоевала пять золотых награды и стала 18-кратной чемпионкой мира, что является рекордным показателем. Предыдущее достижение по количеству высших наград на мировых первенствах принадлежало россиянке Евгении Канаевой (17). Также на счету Дины серебряная медаль. Арина на мировом первенстве-2021 имеет на своем счету одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.