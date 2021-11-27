Россия не будет подавать апелляцию в CAS из-за второго места Дины Авериной на Олимпиаде в Токио

Российская сторона не будет обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) результаты Олимпийских игр года по художественной гимнастике.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.

Для судебного разбирательства необходимо было соблюсти срок подачи иска, но российская сторона этого не сделала.

Напомним, что в личном многоборье Ашрам уронила предмет, но получила от судей высокий балл - 23,300. В сумме чемпионка Игр набрала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Дина Аверина стала второй, отстав от израильтянки на 0,150 балла.

Впервые с 1996 года Россия осталась без золота Игр в художественной гимнастике.

Олимпиада в Токио завершилась 8 августа.