Стала известна стоимость спортивных купальников членов сборной России по художественной гимнастике

Создатель костюмов сборной России по художественной гимнастике Светлана Герасимова рассказала о стоимости пошива одного купальника.

«К нам приходят за лучшими изделиями. У нас дорого, стоимость начинается от 70 тысяч рублей. Мы делаем красивую вещь и считаем, сколько она стоит после изготовления. Когда я начинала шить для подруг дочери, я говорила: «Себестоимость у купальника такая, сверх — сколько дадите за работу». И мне сразу начали платить чуть больше, чем среднерыночная. Тогда я поняла, что буду работать в дорогом сегменте. Дороже 200 тысяч рублей у нас пока не было изделий. Цели сделать самый дорогой костюм нет», - приводит слова Герасимовой Sport24.ru.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина была четвертой.

В командных соревнованиях российские гимнастки также остались с «серебром». Оба финала сопровождались скандальным судейством, на которое подавались несколько апелляций.