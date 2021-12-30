Анастасия Солдатова: Ашрам стала олимпийской чемпионкой, потому что правила поменялись

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова высказалась относительно победы Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что израильтянка опередила Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

«Линой стала олимпийской чемпионкой, потому что правила поменялись и очень сильно ценится предмет. Она действительно продемонстрировала очень сложные вещи, которые даже я не смогла бы сделать. Кроме того, большую роль сыграли её напор и энергетика. Именно благодаря этому израильтянка сумела добраться до высшей ступени пьедестала почета», —цитирует Солдатову RT.

Добавим, что Ашрам завоевала золото, несмотря на потерю предмета. Аверина выполнила свою программу чисто.