«Позорная страница в истории мирового спорта». Кабаева резко высказалась об отстранении россиян

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева резко высказалась о международных организациях, которые отстраняют российских спортсменов.

«Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами», - приводит слова Кабаевой ТАСС.

На фоне ситуации в Украине различные международные спортивные организации отстраняют российских спортсменов от соревнований.

Ранее МПК запретил сборной России участвовать в Паралимпиаде-2022. При этом России накануне было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.