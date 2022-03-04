Винер-Усманова не исключила участие сборной России в Азиатских играх

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что сборная России рассмотрит участие в Азиатстких играх после отстранения от международных соревнований.

«Люди, которые обижены на природу, не пустили наших ребят на Паралимпиаду, они там уже находились, о чем дальше говорить? А то, что наших гимнастов не допустили до международных соревнований — это следствие.

Это будет еще продолжаться определенное время, потом поживем увидим. Возможно, мы перейдем в азиатские игры, посмотрим, пока точно не могу сказать», — приводит слова Винер-Усмановой Metaratings.ru.

Напомним, что Азиатские игры в 2022 году пройдут в китайском Ханчжоу с 10 по 25 сентября.