Винер-Усманова сообщила, что ВФХГ готова участвовать в соревнованиях со странами СНГ и БРИКС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на появившуюся новость о том, что Министерства спорта РФ планирует создать единые спортивные соревнования со странами СНГ и БРИКС.

– Помимо Китая и остальных я бы туда еще включила Монголию и другие азиатские страны. Как раз об этом я сегодня разговаривала с Олегом Матыциным. Мы хотим участвовать в соревнованиях стран Азии. Мы же Евразия. Мы вполне можем там соревноваться, – приводит слова Винер-Усмановой «СЭ».

Напомним, что вчера, 4 марта, Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Данный запрет вступит в силу с 7 марта до дальнейшего уведомления.