«Это уже выходит за грань добра и зла». Винер-Усманова - о санкциях в отношении российского спорта

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратилась к отечественным спортсменам.

Текст письма опубликован на официальном сайте ВФХГ.

«Мы столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. В очередной раз мы увидели, что, к сожалению, последние годы мировой спорт стал ареной для политических баталий. Решения, принятые относительно российского спорта, противоречат всем нормам международных соревнований. Более того, они носят дискриминационный характер, что, по моему мнению, уже выходит за грань добра и зла... Убеждена, что вместе мы преодолеем возникшие трудности и сохраним имидж России как спортивной державы», - заявила Винер-Усманова.

Напомним, что ранее МОК рекомендовал отстранить российских спортсменов, если же это не возможно по организационным или юридическим причинам допустить их только в нейтральном статусе.