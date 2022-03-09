ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это уже выходит за грань добра и зла». Винер-Усманова - о санкциях в отношении российского спорта

МПК запретил сборной России участвовать в Паралимпиаде-2022.
09 марта 2022 16:09
автор: Александр Поволоцкий

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратилась к отечественным спортсменам.

Текст письма опубликован на официальном сайте ВФХГ.

«Мы столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. В очередной раз мы увидели, что, к сожалению, последние годы мировой спорт стал ареной для политических баталий. Решения, принятые относительно российского спорта, противоречат всем нормам международных соревнований. Более того, они носят дискриминационный характер, что, по моему мнению, уже выходит за грань добра и зла... Убеждена, что вместе мы преодолеем возникшие трудности и сохраним имидж России как спортивной державы», - заявила Винер-Усманова.

Напомним, что ранее МОК рекомендовал отстранить российских спортсменов, если же это не возможно по организационным или юридическим причинам допустить их только в нейтральном статусе.

источник: Всероссийская федерация художественной гимнастики
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Требуется «американский хет-трик». Как Медведеву не потерять титул первой ракетки мира уже 21 марта
В четверг 10 марта в США стартует первый в 2022 году турнир категории «Мастерс». Российский теннисист Даниил Медведев «посеян» под №1 и будет играть под нейтральным флагом.
Как Тимощука объявили «врагом народа». На Украине тренера «Зенита» вычеркнули из футбольной истории
В непростое время Украина продолжает охоту на ведьм среди людей спорта.
Подвинься, Яромир! Как Овечкин забил два гола и догнал великого Ягра в списке лучших снайперов НХЛ (видео)
В матче НХЛ с «Калгари» Александр Овечкин благодаря двум заброшенным шайбам сравнялся с Яромиром Ягром в списке лучших снайперов в истории лиги и помог «Вашингтону» добиться волевой победы (5:4).
Клопп и Нагельсманн уже в четвертьфинале. Тренеры-немцы доминируют в Лиге чемпионов
В ответных матчах первого раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Бавария» Юлиана Нагельсманна добились необходимых результатов, оставив за бортом турнира миланский «Интер» и австрийский «Зальцбург».
Ротенберг против «Спартака»! Первый четвертьфинал Кубка Гагарина определен
В Международный женский день в четырех сериях плей-офф КХЛ игрались четвертые матчи и определился первый полуфинал конференции. На Западе СКА (первый номер посева) сыграет со «Спартаком» (7-й).
Пропустим один чемпионат мира по фигурному катанию — и всё? Увы, нет — все российские квоты обнулились!
Чемпионат мира-2022 в Монпелье пройдет с 23 по 27 марта без участия российских фигуристов. И даже если к следующему первенству планеты санкции снимут, представительство нашей страны там будет минимальным: лишь по одному месту в каждом из видов катания.
«Мы поступили бы так же!» Хабиб и весь мир ММА требуют освободить Кейна Веласкеса, устроившего самосуд
Экс-чемпиону UFC Кейну Веласкесу грозит пожизненное заключение за попытку расправы над мужчиной, осужденным за насилие. «Плеймейкер» разбирает подробности грандиозного скандала.
Остановите «красный террор»! 10 удалений за два неполных тура РПЛ — это все-таки перебор
После 20-го тура «Зенит» упрочил лидерство в Российской Премьер-Лиге, но нельзя не обратить внимания на другой момент - огромное количество красных карточек, которыми судьи награждают участников чемпионата после возобновления сезона.
Москва-1980, Югославия 90-х и апартеид в ЮАР. Кто до России попадал под спортивные санкции и бойкоты
Нынешняя волна санкций, обрушившаяся на наш спорт из-за украинских событий, - далеко не первый подобный случай в мировой истории. Есть что вспомнить – и есть с чем сравнить.
Россия еще может попасть на ЧМ-2022? Оказывается, да: говорят, стык с Польшей перенесут на лето
Ряд инсайдеров сообщает, что ФИФА якобы не приняла окончательного решения по стыковому матчу отбора на ЧМ-2022 Россия – Польша и по-прежнему рассматривает разные варианты.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика