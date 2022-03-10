Арина Аверина выступала на чемпионате России с травмой

Серебряный призер чемпионата России по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала, что накануне выступления получила травму руки.
«Вчера я булавой ушибла палец и сегодня долго думала, выступать или нет. Но Дина и Ирина Александровна Винер-Усманова сказали мне, что я все смогу. Хотя настраивалась изначально только на три вида и булавы не брала», - приводит слова спортсменки ТАСС.
Напомним, Арина завоевала серебряную награду в личном многоборье. Победила ее сестра Дина, бронзовая медаль досталась Лале Крамаренко.
источник: ТАСС