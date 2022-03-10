«Кажется, даже плана нет никакого». Чем будут заниматься сестры Аверины после чемпионата России

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что пока не знают, когда и где будут выступать в новом сезоне.

«После чемпионата России мы немного подлечимся, отдохнем, а дальше, может быть, будем работать, отрабатывать программы. Конкретный старт? Нет никакого конкретного старта, какой он будет, где... Кажется, даже плана нет никакого», - приводит слова спортсменок «РИА Новости».

Напомним, в соревнованиях по личному многоборью Дина выиграла золотую медаль, Арина заняла второе место. Бронза досталась Лале Крамаренко.